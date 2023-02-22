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Adalet Bakanı Bozdağ: “Devletimize güvenin, bütün ihtiyaçlarınız giderilecek"

Adalet Bakanı Bozdağ: “Devletimize güvenin, bütün ihtiyaçlarınız giderilecek"
22.02.2023 00:24

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzede vatandaşları ziyaretinde “Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak eşyalarınızda verilecek“ dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi Yurdu ve Halid Velid Yurdu'nda misafir edilen depremzede vatandaşların ziyaret eden Bakan Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak eşyalarınızda verilecek" dedi. Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Evinin ağır hasarlı olduğunu anlatan bir diğer depremzede kadının da derdini dinleyen Bakan Bozdağ, konteyner evlerden yararlanabileceklerini söyledi. Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek soran Bozdağ, ziyareti sırasında çocuk depremzedelerle de zaman geçirdi.

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