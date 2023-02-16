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Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı
16.02.2023 19:04

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Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir." dedi.

Bozdağ, "Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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