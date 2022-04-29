RAMAZAN İMSAKİYE
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Almanya’ya ‘Osman Kavala’ tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Almanya’ya ‘Osman Kavala’ tepkisi
29.04.2022 18:17

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın skandalına tepki gösterdi. Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin iç işlerine açık bir müdahale girişimidir" dedi.

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Bozdağ şunları söyledi:
"Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.

"ALMANYA KENDİNE BAKSIN"
Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın.

ALMANYA'YI KINIYORUM
Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri;Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum."

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