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Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor
02.01.2022 15:59

OTOMATİK OYNAT

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 854'üncü gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 854'üncü gününde de sürüyor. Bitlis'te mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Faruk Kılıç'ın (23) babası Fadıl Kılıç, HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemini sürdürüyor. Evladını almadan eylemi bırakmayacağını belirten baba Kılıç, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını söyledi. Kılıç, “Oğlum neredeysen gel, onlara inanma hepinizi kandırıyorlar. Bütün çocukları HDP satmış. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutup yaşatıyorlar. Onlar şeytana tapıyorlar, gelip ailenize ve devletimize kavuşun” dedi.

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