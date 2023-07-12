Acı haber! İzmir'deki yangında yaralanan orman işçisi hayatını kaybetti

Sıcak ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İzmir'de 2 ilçede, 10 Temmuz'da orman yangını çıktı. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde, diğeri ise 15 dakika sonra Menderes ilçesi Oğlananası mevkisindeki ormanda çıktı.

Her 2 yangın, havadan ve karadan müdahaleyle gece saatlerinde söndürüldü. Menderes ilçesinde, yangından etkilenip tedavi gören 4 personelden 2'si taburcu edildi, 1'i ise servise alındı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavisi süren arazöz şoförü, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar'ın, dün gece, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir, Menderes'teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yazılı açıklamasında da, "10 Temmuz'da Menderes ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli arazöz şoförümüz Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.