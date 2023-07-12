Haberler Güncel Videoları Acı haber! İzmir'deki yangında yaralanan orman işçisi hayatını kaybetti

Acı haber! İzmir'deki yangında yaralanan orman işçisi hayatını kaybetti

Acı haber! İzmir'deki yangında yaralanan orman işçisi hayatını kaybetti
12.07.2023 11:23

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:11
Emine Erdoğan'dan NATO...
Güncel 00:42
Pençe-Kilit bölgesinden acı...
Güncel 01:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı...
Güncel 00:51
ABD'den Türkiye'ye F-16...
Güncel 04:18
MFÖ grubunun usta ismi Özkan...
Güncel 00:48
Cumhurbaşkanlığı İletişim...
Güncel 01:14
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan...
Güncel 00:33
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan...
Güncel 01:21
Başkan Erdoğan, İngiltere...
Güncel 00:39
"Zirvenin mutlak kahramanı"
Güncel 02:21
Başkan Erdoğan Litvanya'ya...
Güncel 00:38
Türkiye-İsveç-NATO...

İzmir'in 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarında, Menderes ilçesindeki yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen orman işçisi Mustafa Gürpınar (34), yaşamını yitirdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Güncel Videoları

Sıcak ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İzmir'de 2 ilçede, 10 Temmuz'da orman yangını çıktı. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde, diğeri ise 15 dakika sonra Menderes ilçesi Oğlananası mevkisindeki ormanda çıktı.

Her 2 yangın, havadan ve karadan müdahaleyle gece saatlerinde söndürüldü. Menderes ilçesinde, yangından etkilenip tedavi gören 4 personelden 2'si taburcu edildi, 1'i ise servise alındı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavisi süren arazöz şoförü, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar'ın, dün gece, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir, Menderes'teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yazılı açıklamasında da, "10 Temmuz'da Menderes ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli arazöz şoförümüz Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

SON DAKİKA