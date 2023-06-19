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Abdüllatif Şener CHP'lileri yine çıldırtacak: Halayına cevap!

Abdüllatif Şener CHP'lileri yine çıldırtacak: Halayına cevap!
19.06.2023 09:29

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Abdüllatif Şener, seçimlerde Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'na golü attı. Şimdi de halay çekip davullu zurnalı mesaj yolladı: CHP Belediye seçimlerinde de hezimete uğrayacak.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgiye doymadı. Ama koltuğunu bırakmadı! Partisindeki Brütüsler arttı! Abdüllatif Şener de oy atmadığını açıkladı. Tepkileri umursamadı! '



Mardin'deki düğünde halay çekip kendisine kızanların alayını bombaladı: Seçim hatalarını unutturmak için kamikaze saldırıları yapıyorlar. CHP'yi hezimete sürüklüyorlar.

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