Abdüllatif Şener CHP'lileri yine çıldırtacak: Halayına cevap!

Abdüllatif Şener, seçimlerde Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'na golü attı. Şimdi de halay çekip davullu zurnalı mesaj yolladı: CHP Belediye seçimlerinde de hezimete uğrayacak.
Abdüllatif Şener, seçimlerde Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'na golü attı. Şimdi de halay çekip davullu zurnalı mesaj yolladı: CHP Belediye seçimlerinde de hezimete uğrayacak.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgiye doymadı. Ama koltuğunu bırakmadı! Partisindeki Brütüsler arttı! Abdüllatif Şener de oy atmadığını açıkladı. Tepkileri umursamadı! '
Mardin'deki düğünde halay çekip kendisine kızanların alayını bombaladı: Seçim hatalarını unutturmak için kamikaze saldırıları yapıyorlar. CHP'yi hezimete sürüklüyorlar.