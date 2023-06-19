Abdüllatif Şener CHP'lileri yine çıldırtacak: Halayına cevap!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgiye doymadı. Ama koltuğunu bırakmadı! Partisindeki Brütüsler arttı! Abdüllatif Şener de oy atmadığını açıkladı. Tepkileri umursamadı! '





Mardin'deki düğünde halay çekip kendisine kızanların alayını bombaladı: Seçim hatalarını unutturmak için kamikaze saldırıları yapıyorlar. CHP'yi hezimete sürüklüyorlar.