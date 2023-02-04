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Abdulhamid Han gemisinin gece görüntüsü hayran bırakıyor

Abdulhamid Han gemisinin gece görüntüsü hayran bırakıyor
04.02.2023 01:12 - Son Güncelleme: 04.02.2023 01:17

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Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında demirleyen sondaj gemisi Abdulhamid Han'ın ışıklarının oluşturduğu yakamoz, görsel güzellik oluşturuyor.

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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı açığına döndü. Boğsak Adası civarına demirleyen Abdülhamid Han sondaj gemisi gündüz ayrı gece ayrı görsellik oluşturuyor. Abdülhamid Han gece yaktığı ışıklarla sahile yakamoz görüntüsü oluşturuyor. Görenleri büyüleyen görüntüye balıkçı tekneleri de eklenince vatandaşlar manzaranın keyfini sürüyor.

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