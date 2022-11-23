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ABD'nin Virginia eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Virginia eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti
23.11.2022 10:33

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ABD'nin Virginia eyaletindeki Chesapeake kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Chesapeake polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle 22.12'de meydana geldiği bildirildi. Polis sözcüsü Leo Kosinski, olayın mağazanın içinde meydana geldiğine inanıldığını ve saldırganın tek başına hareket ettiğini söyledi. Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, market müdürü olduğu tahmin edilen saldırganın daha sonra kendini vurduğu ve öldüğü bildirildi. Öte yandan geçtiğimiz salı günü ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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