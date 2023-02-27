ABD’nin orta kesimleri ile güneyinde etkili olan şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülkede 231 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi. En az 7 hortumun etkili olduğu Oklahoma eyaletinde, 12 kişinin yaralandığı, on binlerce kişinin elektriksiz kaldığı ve evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Oklahoma, Kansas ve Teksas'ın bazı bölgelerinde şiddetli rüzgarların ve dolu yağışının meydana geldiği ifade edildi. Şiddetli fırtınada evlerin çatıları uçtu, araçlar devrildi, ağaçlar yerlerinden söküldü, bazı bölgelerde elektrik hatlarında hasar meydana geldi.