ABD 14 Mayıs 2023 seçimlerine yine kendi oyunlarıyla müdahale etmek istiyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı "Obama'nın sosyal medya ekibinden 6 kişinin İstanbul'a geldiği kulislere yansımıştı. Bu 6 kişi enteresan bir şekilde kimin tarafından getirildiği sözde belli değil ama ne için geldikleri çok açık. 5 yıldızlı bir otelde bunlar üs kurdular. İstanbul'u 4 bölgeye ayırdılar. Ankara, İzmir ve Adana'yı da 2'şer bölgeye ayırdılar. Buralarda mahalle mahalle çalışıyorlar. Bir önceki seçimde ne kadar oy kimlere çıkmış ona bakıp seçmen tercihlerine yönelik özel içerikle yönetiyorlar. Bu içerikler özellikle sosyal medyanın bütün aparatları üzerinden servis edilecek ve belli kitleye belli konularda manipülasyonlar yapılacak" dedi.