RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları ABD'nin 2023 seçim planı! Twitter, 6'lı koalisyonu öven manşetler derken ABD'li anketçilere dikkat! 2018 seçimleri üzerinden kirli tezgah

ABD'nin 2023 seçim planı! Twitter, 6'lı koalisyonu öven manşetler derken ABD'li anketçilere dikkat! 2018 seçimleri üzerinden kirli tezgah

ABD'nin 2023 seçim planı! Twitter, 6'lı koalisyonu öven manşetler derken ABD'li anketçilere dikkat! 2018 seçimleri üzerinden kirli tezgah
24.03.2023 13:26

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:11
Trablusgarblı Ramazan...
Güncel 00:18
Yerli otomobil Togg için ön...
Güncel 03:06
Muhammet Emin Akbaşoğlu A...
Güncel 02:29
45 bin öğretmen ataması için...
Güncel 00:49
CHP medyası yine gümledi!...
Güncel 03:07
Depremzedeler için "MinikaGO...
Güncel 01:42
Başkan Erdoğan'ın ilk iftarı...
Güncel 01:38
CHP yandaşı Can Ataklı'dan...
Güncel 03:13
Başkan Erdoğan deprem...
Güncel 00:11
Kahramanmaraş Göksun ilçesinde...
Güncel 01:36
Kahramanmaraş'ta 5.3...
Güncel 01:15
Milli Muharip Uçak piste çıktı

ABD 14 Mayıs 2023 seçimlerine yine kendi oyunlarıyla müdahale etmek istiyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı "Obama'nın sosyal medya ekibinden 6 kişinin İstanbul'a geldiği kulislere yansımıştı. Bu 6 kişi enteresan bir şekilde kimin tarafından getirildiği sözde belli değil ama ne için geldikleri çok açık. 5 yıldızlı bir otelde bunlar üs kurdular. İstanbul'u 4 bölgeye ayırdılar. Ankara, İzmir ve Adana'yı da 2'şer bölgeye ayırdılar. Buralarda mahalle mahalle çalışıyorlar. Bir önceki seçimde ne kadar oy kimlere çıkmış ona bakıp seçmen tercihlerine yönelik özel içerikle yönetiyorlar. Bu içerikler özellikle sosyal medyanın bütün aparatları üzerinden servis edilecek ve belli kitleye belli konularda manipülasyonlar yapılacak" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA