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ABD’li trans oramiral Rachel Levine cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savundu

ABD’li trans oramiral Rachel Levine cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savundu
19.07.2022 18:22

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Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görev alan aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçen Rachel Levine, sapkın söylemlerine devam ediyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savunan Levine, "Bu gençleri desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan, TV'lere, satın aldığımız ürünlerden giydiğimiz giysilere, kısacası hayatımızın her alanına etki etmek isteyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin ABD tarafından meşrulaştırılma girişimi bir kez daha gözler önüne serildi. Bilindiği üzere Biden'ın sağlık bakanı yardımcısı olan Oramiral Levine, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.

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