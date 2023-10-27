Son dakika haberi! Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında siviller katledilmeye devam ediliyor. Gazze'yi ele geçirme planını devreye sokarak Filistin halkına karşı soykırım başlatan İsrail, arkasındaki Batı desteğiyle kirli bir propaganda da yürütüyor. Batı devletleriyle dev şirketlerin desteğini alan Siyonist lobisi, sosyal medyada da Filistin'e sansür uygulamak için her yolu deniyor. Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürünün ardından bu kez de TikTok'ta yaşananlar gündem oldu. Filistin destekçisi ABD'li bir TikTok kullanıcısı kirli teklifi ifşa etti.