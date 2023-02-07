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ABD’de Türkiye’ye yardım seferberliği

ABD’de Türkiye’ye yardım seferberliği
07.02.2023 23:41

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından ABD’de yardım seferberliği başladı. Birçok eyaletten gönderilen yardımlar, Türkiye’nin Washington DC Büyükelçiliği’nde toplanmasının ardından paketlenerek deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Washington DC'de yaşayan Yalız Küçük, sabah saatlerinden bu yana büyükelçilikteki çalışmalara yardımcı olduğunu belirterek, genel olarak gelen yardımların kışlık kıyafet, çocuk kıyafetleri ve bebek bezi olduğunu ifade etti. Yardım çalışmalarına destek olan Emine Kumcu ise, kıyafetlerin yanı sıra çok sayıda ilacın da büyükelçiliğe gönderildiğini açıkladı.

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Yardım seferberliğine ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar da destek veriyor. Azerbaycanlı Yaqub Yakublu, "Washington, Virginia ve Maryland'de yaşayan biz Azerbaycanlılar, felaket haberini aldıktan sonra kendi aramızda yardım toplamaya başladık. Bugün o yardımları göndermek için geldik. Nerede olursak olalım Azerbaycanlılar her zaman Türkiye'nin yanındadır" dedi.
Yardım çalışmalarına destek olan Öznur ise, vatandaşların gönderdikleri yardımları ayırarak kutuladığını ve kargoya verilmek üzere hazır hale getirdiğini belirtti.
Hilmit Egeli, sabah 07.30'dan bu yana büyükelçilikte olduğunu ifade ederek, "Depremzedeler için yardım topluyor, arkadaşlara yardım ediyoruz. Mont var, pantolon var. Olmayan bir şey yok, bence her şey var" dedi.
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