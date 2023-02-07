ABD’de Türkiye’ye yardım seferberliği

Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından ABD’de yardım seferberliği başladı. Birçok eyaletten gönderilen yardımlar, Türkiye’nin Washington DC Büyükelçiliği’nde toplanmasının ardından paketlenerek deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Washington DC'de yaşayan Yalız Küçük, sabah saatlerinden bu yana büyükelçilikteki çalışmalara yardımcı olduğunu belirterek, genel olarak gelen yardımların kışlık kıyafet, çocuk kıyafetleri ve bebek bezi olduğunu ifade etti. Yardım çalışmalarına destek olan Emine Kumcu ise, kıyafetlerin yanı sıra çok sayıda ilacın da büyükelçiliğe gönderildiğini açıkladı.