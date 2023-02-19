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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile deprem bölgesini havadan inceledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile deprem bölgesini havadan inceledi
19.02.2023 19:01

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Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte İncirlik Üssü'nden kalkan helikopterle deprem bölgesinde incelemede bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün ilk kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, ilk olarak Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret etti.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda Blinken'ı, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek Hatay'a hareket etti ve deprem bölgesinde incelemede bulundu.

Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.

Blinken'ın Türkiye ziyaretinin ardından Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ve muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile görüşeceği belirtildi.

Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat'ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD'nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denilmişti.

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