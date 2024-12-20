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A haber teröristlerin açtığı en uzun tüneli görüntüledi
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A haber teröristlerin açtığı en uzun tüneli görüntüledi

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 21:39

A Haber, Suriye’de bir kez daha habercilikteki farkını ortaya koydu. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde kazdığı ve Halep’ten El Bab’a kadar uzanan, bugüne kadar tespit edilen en uzun tünel, A Haber’in deneyimli ekibi tarafından ilk kez görüntülendi. Suriye Millî Ordusu’nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında ortaya çıkarılan bu dev terör tüneli, örgütün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. A Haber, bölgedeki stratejik mücadeleyi ve sahada yaşananları tüm gerçekliğiyle izleyicilerine aktarmaya devam ediyor.

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