A Haber selin bulunduğu bölgelerden yayında!

Son dakika haberi! Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da hayatı olumsuz etkiliyor. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymalarına neden oldu. Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Giresun’un Çanakçı ilçesinde bir günde metrekareye düşen yağış miktarı, Konya ve Karaman’ın yaklaşık 7-8 aylık ortalamasını aştı. İlçede metrekareye 306 kilogram yağış düştü. Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olurken, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

