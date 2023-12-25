Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada en 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Terör örgütü PKK'nın 12 Mehmetçiğimizi şehit etmesinin ardından Türkiye'ye sızmak için kullandığı Metina bölgesinde örgüte büyük darbe indirildi. 20 F-16 savaş uçağı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 120 km derinliğe indi. Havada ikmal desteğiyle belirlenen koordinatlar tek tek vurulurken teröristler de etkisiz hale getirildi. Metina'ya indirilen her darbe ile Türkiye'nin sınır hattına yönelik olası saldırı girişimlerinin önüne geçiliyor. PKK'nın bütün geçiş güzergahı Mehmetçiğin bütün kontrol noktalarını ele geçirmesiyle kilitlenmiş durumda. Öte yandan A Haber canlı yayında PKK hedefleri böyle vuruldu.