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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 09:37 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 09:37

9 ilde ''Bozdoğan-8'' operasyonu!

9 ilde PKK'ya "BOZDOĞAN-8" darbesi vuruldu. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi. 1 tanksavar, 2 de güdümlü füze ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.


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