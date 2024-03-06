9 ilde PKK'ya "BOZDOĞAN-8" darbesi vuruldu. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi. 1 tanksavar, 2 de güdümlü füze ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.