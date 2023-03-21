835 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetlerini ''2023 yılında bu 5 tarihi not edin'' diyerek sıraladı: "İnsan ömrü en az 50 yıl..."

Zaman yolcusu olduğunu iddia edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu şok eden açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2023 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.

Zaman yolcusu olduğunu iddia edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu şok eden açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2023 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.

Bu çalışmanın ise insan ömrünü 50 yıl daha uzatacak bir elementle ilgili olacağının altını çizdi. Kendini '2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldıBinlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2023'te gelecek bu 5 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.Zaman yolcusu olduğu iddia edilen kişinin iddiaları ise insanları son derece şaşırttı.

İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRDI

Kullanıcılar zaman yolcusunun iddialarını abartılı buldu ve "Geçen yıl ki kehanetlerin hiçbiri tutmadı. Hala bekliyorum" gibi ifadeler kullandı.

Zaman yolcusu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

DİKKAT! Ben 2858 yılından gelen, gerçek bir zaman yolcusuyum. 2023 yılında bu 5 tarihi not edin. 4 Mayıs: Mars'ta keşfedilen insan kemikleri, herkesin aslen Mars'tan geldiğimize inanmasına neden oluyor.2 Temmuz: 6 insan, güneşin aşırı enerjisinden süper güçler alıyor.19 Ağustos: Bilim adamları, paralel evrene bir portal açıyor.

Zaman yolcusunun diğer iddiaları arasında, Haziran 2023'te gökyüzünden gizemli şekilde insanların düşeceği ve uçan hiçbir şeyin olmayacağı yönünde bir kehanet de yer aldı. Ancak, uzmanlar zaman yolcusunun iddialarının gerçekçi olmadığı konusunda uyarıyor. Zira, kehanetlerin büyük bir çoğunluğunun yanıldığına dair birçok örnek bulunuyor.Zaman yolcusunun iddiaları büyük bir ilgi görsede de, bunların gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıkıyor. Ancak, yine de bu tür iddiaların dikkate alınması ve yakından takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Zaman yolcusunun bu iddiaları çok kişinin ilgisini çekti.Bir kişi, bu olaylar gerçekleşse bile üstünün örtüleceğini ve halkla paylaşılmayacağını söylerken bir diğeri ise, "Geçen yılki kehanetlerin hiçbiri tutmadı. Hala bekliyorum" ifadelerini kullandı.Başka bir kullanıcı ise, "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" dedi. Öte yandan 2671 yılından geldiğini iddia eden başka bir zaman yolcusu, Haziran 2023'te gökyüzünden gizemli şekilde 'insanların düşeceğini' iddia etmişti.

TikTok'ta başka bir 'zaman yolcusu' ise, "18 Haziran 2023: 7 kişi gizemli bir şekilde gökten düşüyor, ama o bölgede uçan hiçbir şey yok" dedi.