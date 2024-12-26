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81 ilde kaçak alkole karşı Çengel-14 ve Çengel 15 operasyonları
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81 ilde kaçak alkole karşı “Çengel-14 ve Çengel 15” operasyonları

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 08:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde jandarma ve polis ekipleri tarafından sahte alkole karşı operasyonlar düzenlendi. Jandarma tarafından yapılan “Çengel-14” operasyonlarında Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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