7'li koalisyonda kriz sürüyor! Küçük ortaklar 30-40 vekil istiyor Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor

Kendi içlerinde bir türlü orta yolu bulamayan 7'li koalisyon kısır politikalar ve yıkım siyaseti ile Türkiye'yi yönetmeye talip oldu. Ancak durum öyle vahim ki; önce adaylık savaşı baş gösterdi sonra da koltuk paylaşımında koalisyon ortakları birbirine düştü. Şartlı 'evet' ile adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu, kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortaklarına anket kartını açıp 2-3 vekil önererek 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi. Bu durumu CHP yandaşı kanallarda konuşan fondaş anketçiler bile doğruladı.