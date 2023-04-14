RAMAZAN İMSAKİYE
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7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'den hükümete 'Cumhuriyet ve bayrak düşmanları' iftirası

7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'den hükümete 'Cumhuriyet ve bayrak düşmanları' iftirası
14.04.2023 23:19

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in riyakar siyaseti hız kesmeden sürüyor. Akşener, üyesi olduğu koalisyonun HDPKK ve bölücü türevleri ile yürüttüğü kirli ittifakı görmezden gelerek hükümete ve Cumhur İttifakı'na 'Cumhuriyet ve bayrak düşmanları' diye iftira attı. Ancak Cumhuriyet'in kurucularıyla kavgalı olan, bayrağın renginden rahatsız olup bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan 7'li koalisyon ta kendisi idi. Üstelik İYİ Parti oy uğruna "Öcalan'a özgürlük" diye böğüren HDPKK'yı aklamış, HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Akşener'in içerisinde bulunduğu koalisyonda FETÖ, PKK iltisaklılar ve "Kemalizm ırkçılıktır" diyenler de mevcut. Bu bağlamda Takvim.com.tr Akşener'in ipliğini pazara çıkaracak somut gerçekleri sizler için derledi.

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