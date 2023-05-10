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7'li koalisyon ihanet çukuruna düştü!

7'li koalisyon ihanet çukuruna düştü!
10.05.2023 17:26

OTOMATİK OYNAT

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Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı...

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerle pazarlık meselesi haline getirdi. Kandil'in desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu, HDPKK'nın da 'özerk devlet' temelli bölücü şartlarına da boyun eğdi. HDPKK'lı Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile mutabakata vardığını itiraf etti. Bunun üzerine topa giren bir başka HDPKK'lı Ahmet Türk ise "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" tehdidinde bulundu. Durum öyle bir boyut aldı ki PKK "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı. CHP - HDP hattında "Kürdistan'a statü, yerel özerklik ve anayasa değişimi" söylemleri baş gösterdi.

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