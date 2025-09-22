PODCAST
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse!
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 14:17
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş ve 133 kişi yaralanmıştı. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın bugün 2. duruşması görülecek.
