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7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
13.03.2023 18:34

OTOMATİK OYNAT

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Malatya’da 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde hizmet veren bir marketin farklı noktalardaki güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde market çalışanları ile müşterilerin büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, depreme markette yakalanan çalışanlardan 47 yaşındaki Şükrü Dağaşan, binanın üzerlerine yıkılmasından korktuklarını ifade ederek hala deprem korkusu ile yaşadıklarını söyledi.

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