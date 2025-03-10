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73 suç kaydı 44 yıl hapis cezasıyla aranan kadın piknik yaparken yakalandı
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73 suç kaydı 44 yıl hapis cezasıyla aranan kadın piknik yaparken yakalandı

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 12:00

Bursa’da aranması olan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan 24 yaşındaki Yonca S., kayıtsız kaldığı adreslerle bir süre izini kaybettirdi. Hırsızlık gibi suçlardan 73 ayrı suç dosyası ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli kadını yakalamak için harekete geçen ekipler, aradıkları Yonca S.’yi Yıldırım ilçesi Yiğitler Mevkiindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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