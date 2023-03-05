6'lı masadan yeni kulis bilgisi geldi! Temel Karamoğllaoğlu'nun Meral Akşener'e "Yeter artık sizden çektiğimiz" dediği ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamalarla dağıttığı masanın son toplantısında neler yaşandığı büyük merak konusu oldu. Akşener o günle ilgili ilk kez konuşup, "Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" demişti. Toplantıyla ilgili bir kulis daha geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğllaoğlu'nun Meral Akşener'e "Yeter artık sizden çektiğimiz" dediği ortaya çıktı.