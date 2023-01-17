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6'lı masada şimdi de SİHA kavgası! Babacan'a İyi Parti'den peş peşe tepkiler: "Sahip çıkacağız"

6'lı masada şimdi de SİHA kavgası! Babacan'a İyi Parti'den peş peşe tepkiler: "Sahip çıkacağız"
17.01.2023 01:18 - Son Güncelleme: 17.01.2023 01:25

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Seçime aylar kala aday çıkaramayan 6'lı masada şimdi de 'SİHA' kavgası çıktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA'ları ve BAYKAR'ı hedef alan sözleri sonrası İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Savunma sanayiindeki adımları çok daha ileri götüreceğiz. Milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırımın ne karşısında olacağız ne de onlara bir halel gelecek. Sahip çıkacağız." dedi. 6'lı masanın diğer ortağı CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lara karşı olduğu biliniyordu. 6'lı masadaki SİHA kavgası siyaset kulislerinde "6'lı masa sadece font konusunda anlaşabildi" yorumlarına neden oldu.

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