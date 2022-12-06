6'lı masa Vatikan'ın DEVA'sı oldu! Ali Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday belirleme formülü

6 benzemezin bir araya geldiği kifayetsiz masanın küçük ortağı Ali Babacan, aday belirleme sürecinin 'beyaz duman' ile sonuçlanacağını söyledi. Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı 'beyaz duman' tanımı tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur. Bu gelişme, "Aday mı seçiyorsunuz papa mı seçiyorsunuz?" yorumlarını da beraberinde getirdi.