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6’lı masa karıştı! İYİ Parti masadan kalkıyor mu? İşte son durum…

6’lı masa karıştı! İYİ Parti masadan kalkıyor mu? İşte son durum…
03.03.2023 13:31

OTOMATİK OYNAT

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6’lı koalisyonun adayı kim...

6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışmanın etkileri sürerken OHAL ilan eden İYİ Parti'de Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında tüm kurmaylarını tek tek dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı. Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi. Öte yandan Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nu topladı ve sonrasında açıklama yapacak. Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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