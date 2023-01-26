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6’lı masa adayı belirlemek için 11. kez toplanıyor!

6’lı masa adayı belirlemek için 11. kez toplanıyor!
26.01.2023 10:21

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Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 6'lı masa yeni bir altın günü için toplanıyor. 11. kez yapılacak toplantının ev sahibi İYİ Parti. Biliyorsunuz masanın toplantıları, alınan kararlarla değil menüleriyle gündemde. Hala Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masaya nihayet aday konusu gelecek. Ancak sadece konusu gelecek. Türkiye'nin yönetimine talip olan 6'lı masa, seçimlere çok kısa bir süre kaldığı halde henüz aday özelliklerini bile belirlemiş değil. Bugünkü toplantının ardından nasıl bir açıklama yapılacağı büyük merak konusu. Öte yandan CHP'de adaylık için bir rapor hazırlandı. Raporda "Seçimi kazanmaya yetmeyebilir" sözlerinin yer alması dikkat çekti. Aynı raporda 'Kılıçdaroğlu aday olmalı' ifadesi CHP Liderine kumpas mı yoksa yenilgiyi perdelemek mi sorularını akıllara getirdi.

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