6'lı koalisyon terör örgütü PKK'dan övgü aldı! Terör elebaşı Mustafa Karasu'dan ittifak itirafı...

Yaşadıkları savaş sonrası ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyuran 6'lı koalisyon, iktidar olabilmek adına HDP'ye de kapılarını açtı! HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için sıcak mesajlar gelirken bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşı Mustafa Karasu'dan geldi. Deprem sonrası 6'lı koalisyonun gücünün daha da arttığını iddia eden terörist başı Mustafa Karasu, HDP'nin 6'lı koalisyon ile ortaklığını açıkça itiraf ederek, "Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz." iddiasında bulundu.