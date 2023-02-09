62 saatin ardından alkışlarla enkazdan çıkarılan 18 yaşındaki genç tedavi altına alındı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece gündüz demeden tüm hızıyla devam ediyor. Enkaz altında geçen her saat depremzedelerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Arama kurtarma ekipleri ise geçen onlarca saate rağmen 1 kişiyi dahi olsa enkazdan sağ çıkarak bilmek için canla başla mücadele veriyor. Hatay’ın Antakya İlçesi Yüzbaşı Asım Caddesi 15. Sokak’ta yıkılan bir apartmanda çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, enkazın altında bir yaşam belirtisi aldı. Çalışmaların 62’nci saatinde gelen yaşam belirtisi üzerine yoğunluk gösterilen noktadan 18 yaşında bir genç çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde çıkarılan 18 yaşındaki genç, Eskişehir’de Hatay Antakya’ya giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.