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6+1+1'lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! Gazeteci Fuat Uğur canlı yayında açıkladı

6+1+1'lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! Gazeteci Fuat Uğur canlı yayında açıkladı
20.09.2022 00:52 - Son Güncelleme: 20.09.2022 01:14

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın ayağı sallantıda. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener eliyle önünün açılması ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının veto edilmesi sonrası CHP Genel Merkezi harekete geçmiş, "masa dağılabilir" mesajı vermişti. CHP - İYİ Parti geriliminin gölgesinde bomba bir kulis bilgisi geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necdet Öz'e dayandırdığı kulisinde 8 partiden oluşacak yeni bir ittifakın doğacağını aktardı. Söz konusu ittifakın adı bile belli...

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