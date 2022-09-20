6+1+1'lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! Gazeteci Fuat Uğur canlı yayında açıkladı

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın ayağı sallantıda. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener eliyle önünün açılması ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının veto edilmesi sonrası CHP Genel Merkezi harekete geçmiş, "masa dağılabilir" mesajı vermişti. CHP - İYİ Parti geriliminin gölgesinde bomba bir kulis bilgisi geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necdet Öz'e dayandırdığı kulisinde 8 partiden oluşacak yeni bir ittifakın doğacağını aktardı. Söz konusu ittifakın adı bile belli...