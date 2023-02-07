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41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar’ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım” oldu

41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar’ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım” oldu
07.02.2023 22:19

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Adıyaman'da depremde yıkılan Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 katlı Tuncel Apartmanı'ndan saatler sonra canlı bir kişi çıkartıldı. Feryal Çavuş Yaşar, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Feryal Çavuş Yaşar’a ulaştı. Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Feryal Çavuş Yaşar’a ekip lideri, çıkartıldığında ‘Hoş geldin’ dedi. Yaşar ise, “Hakkınızı helal edin, öleceğim sandım” dedi. Ekip lideri, "Abla biz varız, seni bırakır mıyız” diye cevap verdi. Ambulansa konulan Feryal Çavuş Yaşar’ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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