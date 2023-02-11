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3 metre kayan levha görüntülendi! İşte depremin öncesi ve sonrası

3 metre kayan levha görüntülendi! İşte depremin öncesi ve sonrası
11.02.2023 03:27 - Son Güncelleme: 11.02.2023 03:34

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Kahramanmaraş depremine ilişkin yeni uydu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk görüntüler İslahiye ve Nurdağı ilçelerine aitti. Yeni görüntüler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman'dan geldi. Yerleşim yerinin ana yollarının etrafındaki çok katlı binalar yıkılmış vaziyette. Ayrıca, yerleşim yerinin merkezinin dışındaki tek ve çift katlı olduğu anlaşılan yapılarda da çok ciddi hasar olduğu görüntüden anlaşılıyor. İşte uydu görüntüleriyle deprem bölgelerinde yapıların öncesi ve sonrası...

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