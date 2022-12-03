3 Aralık öncesi Akşener'den Kılıçdaroğlu'na bir kez daha 'senden aday olmaz' mesajı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada adaylık muamması sürüyor. ABD ve Lonra'da icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu "3 Aralık'ı bekleyin" çıkışında bulundu. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her fırsatta veto eden İYİ Parti'den manidar bir adım geldi. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha 'senden aday olmaz' mesajı verdi ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret etti. Akşener, "Ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim” şeklinde konuştu.