27 yıllık evlilikte kriz! Arzum Onan'dan boşanma açıklaması

ARZUM ONAN'DAN ÇIKAN HABERLERE CEVAP!

Çıkan haberlere daha fazla dayanamayarak sessizliğini bozan Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ ile çekilmiş fotoğrafının altında şu ifadelere yer verdi;

"DEĞİL PSİKOLOJİK ŞİDDET..."

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil "psikolojik şiddet", her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez."

"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!"