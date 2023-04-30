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27 yıllık evlilikte kriz! Arzum Onan'dan boşanma açıklaması

27 yıllık evlilikte kriz! Arzum Onan'dan boşanma açıklaması
30.04.2023 17:58 - Son Güncelleme: 30.04.2023 17:58

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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma iddiaları bu sabah gündeme bomba gibi düştü. Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, Arzum Onan'ın evi terk ederek Göktürk'te yaşamaya başladığı belirtildi. Çiftin sevenleri tarafından oldukça merak edilen konu için Arzum Onan'dan açıklama geldi.

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ARZUM ONAN'DAN ÇIKAN HABERLERE CEVAP!

Çıkan haberlere daha fazla dayanamayarak sessizliğini bozan Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ ile çekilmiş fotoğrafının altında şu ifadelere yer verdi;

27 yıllık evlilikte kriz! Arzum Onan'dan boşanma açıklaması! Mehmet Aslantuğ için bakın ne dedi!

"DEĞİL PSİKOLOJİK ŞİDDET..."

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil "psikolojik şiddet", her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez."

27 yıllık evlilikte kriz! Arzum Onan'dan boşanma açıklaması! Mehmet Aslantuğ için bakın ne dedi!

"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!"

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