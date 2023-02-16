Haberler Güncel Videoları 258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama

258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama

258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama
16.02.2023 23:35

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:57
Kızılay deprem bölgesine Mobil...
Güncel 02:07
Endonezyalı ekip,...
Güncel 00:42
Trabzonspor - Basel maçında...
Güncel 04:24
Başkan Erdoğan, enkazdan 248...
Güncel 03:10
Geliri depremzedelere...
Güncel 00:45
Adana'da gözaltına alınan 9...
Güncel 01:08
Tokyo Üniversitesi'nden...
Güncel 02:00
Aç gözlülüğümüzün kurbanı...
Güncel 01:29
Ankara’da kritik görüşme
Güncel 14:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan ve NATO...
Güncel 00:05
Yeni Çamoluk Otomotiv...
Güncel 01:41
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...

Kahramanmaraş'ta 258 saat sonra enkazdan kurtarılan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Güncel Videoları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılıç'ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi. Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, "Hastamız depremin 258'inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız. Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık" dedi.

SON DAKİKA