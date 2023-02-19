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250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu

250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu
19.02.2023 18:58

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Malatya'da 250 yıllık tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda bulunan birçok eski mezar taşı da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü. 6 Şubat günü yaşanan çifte depremin yıktığı Malatya’da konutların yanı sıra tarihi mezarlar da hasar gördü. Osmanlı mezarlarının zengin çeşitlerine de sahip olan kültür varlığı olarak tescil edilen 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'nda birçok mezar taşının kırıldığı görüldü. Son definlerin1980'lı yıllarda yapıldığı mezarlıkda yer alan Osmanlı dönemine ait mezarlar yaşanan asrın felaketinde kırılırken, ortaya çıkan görüntü depremin şiddetini de gözler önüne serdi.

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