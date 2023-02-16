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248 saat sonra gelen mucize! İşte Aleyna Ölmez’in hayata döndüğü an

248 saat sonra gelen mucize! İşte Aleyna Ölmez’in hayata döndüğü an
16.02.2023 12:54

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Asrın felaketinde yer kabuğu...

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz bağı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. İşte o anlar…

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