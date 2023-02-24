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'23 derece' isimli operasyon merkezi deprem üzerinden algı ve provokasyon peşinde! Eski görüntüyle bir operasyon daha

'23 derece' isimli operasyon merkezi deprem üzerinden algı ve provokasyon peşinde! Eski görüntüyle bir operasyon daha
24.02.2023 09:56

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaraları sarılırken muhalefet enkaz üzerinden kirli operasyonlarına devam ediyor! CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen 23 derece isimli yayın organı deprem üzerinden peş peşe skandallara imza attı. 23 derece 'devlet yok' diyenlere yaşadıklarıyla tepki gösteren bir vatandaşı hedef gösterirken bir de eski görüntülerle algı operasyonuna girişmeye kalktı. İşte '23 derece'nin deprem üzerinden giriştiği algı operasyonu ve Kemal Özkiraz ile Gökhan Özbek'in akıllara gelen skandalları...

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ESKİ GÖRÜNTÜYLE BİR OPERASYON DAHA!
23 derecenin bir operasyonu da 9-10 Şubat gecesine ait görüntülerin 22 şubatmış gibi servis edilmesiyle oldu.

"Elbistan'da birçok cenazenin gömülmeyi beklediği bildirildi. Görüntülerde kimi cenazenin battaniyeye sarılı kimisinin de ceset torbasında olduğu görüldü." ifadeleriyle paylaşılan görüntülerl devletin günler geçmesine rağmen bölgeye gidemediği algısını işlemeye çalışan kirli merkez, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün açıklamalarıyla açığa düştü.

Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Böyle bir konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm gerçekten. İki gündür tekrar dolaşıma sokulan malum görüntü, depremin ilk günlerinden bir görüntü olup, Elbistan'da bekletilen hiçbir cenazemiz yoktur. Bütün cenazelerimizi sahiplerine teslim ettik. Milletimizin acısı zaten büyük, bir de ben görüntüyü paylaşarak yaymak istemedim. İnfial oluşturup buradan bir şeyler elde etmek için yakınlarını kaybetmiş insanların acılarının üzerinde tepiniyorsunuz, yapmayın."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ: HESABI SORULSUN
Algı operasyonlarıya sinir uçlarına dokunan 23 derece'ye sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar savcıları göreve çağırırken "Hesabı sorulsun" yorumları yapıldı.

O paylaşımlardan bazıları;

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