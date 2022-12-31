2023 seçimleri yaklaştıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için her türlü dolap için kapı kapı dolaşıyor. Son olarak ise kaset kumpası kuruduğu Deniz Baykal'ın evine adaylık için ziyarette bulundu. Ziyaretten paylaşılan fotoğrafta ise Deniz Baykal'ın mutsuz duruşu ise dikkat çekti. Çok konuşulan görüntüyü Deniz Baykal’a yakın isimlerden biri olan TBMM 22.Dönem Başkanvekili Yılmaz Ateş değerlendirdi. Yılmaz Ateş, "Şimdi sayın Deniz Baykal’ın yüzüne baktığımız zaman şunu okuyoruz; acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı.