16 Mart Perşembe Hava Durumu! Hava Nasıl Olacak? Yağışlar Devam Edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ayrıca hemen her yerde yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerine karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.