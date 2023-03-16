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16 Mart Perşembe Hava Durumu! Hava Nasıl Olacak? Yağışlar Devam Edecek mi?

16 Mart Perşembe Hava Durumu! Hava Nasıl Olacak? Yağışlar Devam Edecek mi?
16.03.2023 00:58 - Son Güncelleme: 16.03.2023 01:02

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ayrıca hemen her yerde yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerine karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Güncel Videoları

MARMARA

  • EDİRNE 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

  • İSTANBUL 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

  • KOCAELİ 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

  • A.KARAHİSAR 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

  • DENİZLİ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

  • İZMİR 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • MUĞLA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

  • ADANA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • ANTALYA 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

  • HATAY 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • K.MARAŞ 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak Yağış Uyarısı

Sağanak Yağış Uyarısı

İÇ ANADOLU

  • ANKARA 4°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR 3°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

  • KONYA 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

  • SİVAS 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

BATI KARADENİZ

  • BOLU 2°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı

  • DÜZCE 6°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı

  • KASTAMONU 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK 8°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

  • AMASYA 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • SAMSUN 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • TOKAT 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • TRABZON 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

  • ELAZIĞ 7°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

  • ERZURUM 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

  • KARS 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

  • MALATYA 8°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • ADIYAMAN 10°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • DİYARBAKIR 10°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

  • GAZİANTEP 9°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • ŞANLIURFA 10°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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