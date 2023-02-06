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14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı

14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı
06.02.2023 20:03

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Saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bina yıkıldı. Enkaz altından ses geldiğini belirleyen ekipler, sesin geldiği yönde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 14 yaşındaki Fatma Sarı'ya ulaşan AFAD ve gönüllüler, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartmak için seferber oldu. AFAD ekipleri bir yandan saniyelerle yarışırken, diğer yandan da Fatma’ya moral vermeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Depremden 15 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Fatma Sarı’nın annesinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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