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14 Mayıs seçimlerinde afetzede vatandaşlar seçme ve seçilme haklarını nasıl kullanabilecekler?

14 Mayıs seçimlerinde afetzede vatandaşlar seçme ve seçilme haklarını nasıl kullanabilecekler?
15.03.2023 18:45

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; asrın afetinin ardından evlerinden taşınmak zorunda kalan depremzede vatandaşlarıızın, oy kullanabilmeleri için taşındıkları diğer il veya ilçelerin yanı sıra aynı il veya ilçe içinde de olsa yurt, otel, pansiyon, konteyner, çadır, huzurevi gibi geçici yerlerde de olsa bulundukları şehirdeki nüfus müdürlüklerine bildirmesi uyarısında bulundu. Yeni adres beyanlarının 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabileceği vurgulandı. 18 Mart 2023'ten itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılabilecek.

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