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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimin nabzı A Haber – ATV ortak yayınında atacak

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimin nabzı A Haber – ATV ortak yayınında atacak
13.05.2023 00:24 - Son Güncelleme: 13.05.2023 00:28

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Türkiye 100. yılında tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken seçimin nabzı 14 Mayıs gecesi ATV / A Haber ortak yayınında atacak. Milli iradenin tecelli edeceği bu tarihi gecede alanında uzman isimler ve muhabir ekibimiz seçimlere damga vuracak tarihi bilgileri canlı yayında aktaracak. Diğer yandan ATV / A Haber ekranlarında en anlaşılır grafikler, net analizler ve doğru sonuçlar milyonların evine konuk olacak. Yapılacak yayınlara Turkuvaz Medya'nın yüksek teknolojiye sahip stüdyoları ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...

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