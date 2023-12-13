🚨 Tire'de Milyonluk Vurgun: 🕵️‍♂️ İzmir'in Seçil Erzan'ı kaçtı! 🏃‍♀️ ▶️

İzmir'in Tire ilçesinde, yüksek kar vaadiyle vatandaşların parasını alıp kayıplara karışan muhasebecinin milyonlarca lira vurgun yaptığı iddia edildi. Çok sayıda vatandaş, parasını kaptırdıkları iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandıran Seçil Erzan, ülke gündeminde sıkça yer alırken, benzer bir dolandırıcılık olayı da İzmir'de yaşandı. İzmir Tire'de yaşayan muhasebeci B.G., iddialara göre yüksek kar vaadiyle ilçede yaşayan bir çok vatandaştan değişik miktarlarda para aldı. B.G., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başlayınca, ilk aşamada vatandaşlara azar azar kar payı dağıttı. Bir müddet sonra ise B.G., para aldığı vatandaşlara ödeme yapmayı durdurdu. Sosyal medya hesaplarını kapatıp ilçeyi terk eden ve milyonlarca vurgun yaptığı ileri sürülen B.G.'nin peşine düşen vatandaşlar, irtibat kopunca soluğu adliyede aldı.





"20'ye yakın insanın mağdur olduğunu biliyorum"

Mağdur vatandaşlardan H.B., yüksek kazanç vaadiyle söz konusu şahsa 600 bin lira kaptırdığını ifade ederek, suç duyurusunda bulunduğu söyledi. H.B., "'Ben faiz işi yapıyorum, görüştüğüm bir şirket var' dedi, bizde para yatırdık. Aylık faizini belli bir miktarda 3-4 ay ödedikten sonra bizle bağlantıyı kopardı. Bağlantıyı koparınca biz şüphelendik. Hakkımızı aradık, bize inkar etti, borcu olmadığına dair. Bize çeşitli ev ve para vaatlerinde bulundu. Komple parayı inkar edince dolandırıldığımı anladım" dedi.

H.B., şikayetten sonra 3 adet ayrı ayrı senet yapıldığını, senetlerden sonra yine paraların ödenmediğini aktararak, "Aşağı yukarı 20'ye yakın insanın mağdur olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Mağdurlardan G.B. isimli kadın da, şahsın bilinen bir finans şirketinde çalıştığını kendilerine söylediğini, bu nedenle güven verdiğini anlattı. Ev almak için bu işe girdiklerini ifade eden mağdur G.B., daha sonrada yüksek kazanç vaadiyle şahsa iki kez para verdiklerini, verilen paranın inkar edildiğini söyledi.



"Önce ev için, sonra yüksek faiz için para verdik"

G.B., "Arkadaş vasıtasıyla yanlarına gittik. 'Bunlar ev alıyorlarmış, siz kiradasınız' dediler. 'Bir finans firmasında çalışıyorum, size yardımcı olurum' dedi. Ev almak için inandık, para yatırdık. Sonra 'faizle para çalıştırıyorum. Size ev taksitlerine de yardımcı olur' dedi. Bize de cazip geldi, oraya da para yatırdık. İlk etapta 350 bin lira para verdik. Arabayı da sattık parasını da yatırdık"

Öte yandan yapılan görüşmede olayın şüphelisi B.G., hakkındaki suçlamaları reddetti.