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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 19:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 19:53

▶️ Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti kamu spotu videosu yayımladı!

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla kamu spotu videosu yayımladı.

Ticaret Bakanligi Iç Ticaret Genel Müdürlügü tarafindan tasinmaz ticareti konusunda farkindalik olusturmasi amaciyla hazirlanmis olan kamu spotu videosu yayimlandi. Ticaret Bakanligindan yapilan açiklamada, "Söz konusu kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafindan 6112 sayili Radyo ve Televizyonlarin Kurulus ve Yayin Hizmetleri Hakkinda Kanunun 10. maddesinin 5. fikrasina göre 'kamu yararina yönelik spot film' olarak kabulü ve yayin kuruluslarinda yayinlanmasinin önerilmesi, yayin süresinin ve oraninin, reklamlar için ayrilan süre ve oranlarin hesaplarinda dikkate alinmamasi ifade edilmis olup, RTÜK'ün resmi internet sitesinde 'Öncelikli Yayinlar Kamu Spotlari' bölümüne eklenmistir" denildi.

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