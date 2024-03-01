▶️ Özgür Özel canlı yayında 'DEM'lendiklerini itiraf etti: Uzlaşısı sağlanmış durumda

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor. Son olarak CHP'de "Eş başkan" konumuna düşen Özgür Özel katıldığı televizyon programında terörün siyasi ayağı DEM Parti ile yapılan kirli itirafı itiraf etti. Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." dedi.